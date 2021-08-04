"Исчезни из моего горизонта": в Виннице мужчина показал полиции свой половой орган (видео)

"Исчезни из моего горизонта": в Виннице мужчина показал полиции свой половой орган (видео)

Мужчина кричал, чтобы копы включили камеру и чтобы "исчезли с его горизонта".

Под Винницей полиция из-за превышения скорости остановила микроавтобус, в котором ехали члены одной из общественных организаций. Во время общения с полицией пассажир автобуса показал полиции свой половой орган.

Об этом сообщили в Нацполиции Винницкой области.

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В полиции сообщили, что пассажир автомобиля агрессивно вел себя и провоцировал копов. Он кричал, чтобы те включили камеру и чтобы "исчезли с его горизонта".

"Пассажир автомобиля начал агрессивно себя вести, угрожать полицейским и высказываться в их сторону нецензурной бранью, пытаясь спровоцировать конфликт. На все требования полицейского прекратить противоправное поведение и не мешать общаться с водителем, агрессивный пассажир не реагировал и публично обнажил свой половой орган", — говорится в сообщении.

После общения с полицией водитель микроавтобуса не ждал приезда следственно-оперативной группы, а уехал. Правоохранители задержали нарушителя в Виннице. Им оказался 37-летний киевлянин.

Напомним, в Киеве в ресторане девушка едва не откусила своему партнеру половой орган.

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