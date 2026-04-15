Исчезновение детей на Ровенщине: двоих братьев нашли мертвыми — подробности жуткой трагедии
Более десяти дней сотни людей искали 4-летнего Диму, тело младшего брата нашли возле водоема в первый же день исчезновения.
Трагедия в селе Колки на Ровенщине, где в начале апреля исчезли двое маленьких братьев, всколыхнула всю область. В реке Горынь обнаружили тело 2-летнего мальчика, а после длительных многодневных поисков был найден мертвым и его 4-летний брат.
ТСН.ua собрал все, что известно об исчезновении и поисках двоих маленьких мальчиков на Ровенщине.
Что известно об исчезновении детей на Ровенщине
В селе Колки Дубровицкой громады Ровенской области 5 апреля исчезли двое братьев в возрасте 2 и 4 года. По словам 35-летней тети детей, около 15:00 они поехали кататься на велосипеде и домой не вернулись.
В тот же день в реке Горынь удалось найти тело двухлетнего Владислава и детский велосипед. К поискам пропавшего Димы привлекли правоохранителей, спасателей, пограничников, кинолога с собакой, а также родственников и местных жителей.
По словам бабушки, дети хотели качаться на колесе, которое обустроили возле местного водоема, что расположен примерно в 100 метрах от дома. Как исчезли двое мальчиков — никто не заметил.
4-летнего Диму искали более 10 дней
Поиски пропавшего Димы продолжались более 10 дней. В течение этого времени ребенка искали спасатели, полицейские, пограничники и волонтеры. Они прочесали 224 гектара леса и прибрежных зон, используя дроны и эхолоты.
Версия об утоплении была основной с самого начала, поскольку служебная собака сразу вывела кинологов к реке. В конце концов, 15 апреля водолазы ГСЧС обнаружили тело ребенка в реке Горынь, примерно в километре от места исчезновения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.
Что известно о семье погибших братьев
Известно, что погибшие мальчики находились под присмотром бабушки и тети на Дубровитчине. Мать детей на момент трагедии была на заработках за границей.
Семья, в которой, кроме погибших, воспитываются еще двое старших детей, происходит с Дубенщины. Сначала мать оставила их на мужа и старшую дочь, но впоследствии детей к себе забрала бабушка. В селе Колки эту семью хорошо знают.
