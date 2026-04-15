На Ровенщине нашли пропавшего 4-летнего Дмитрия Дмитрика

Трагедия в селе Колки на Ровенщине, где в начале апреля исчезли двое маленьких братьев, всколыхнула всю область. В реке Горынь обнаружили тело 2-летнего мальчика, а после длительных многодневных поисков был найден мертвым и его 4-летний брат.

Что известно об исчезновении детей на Ровенщине

В селе Колки Дубровицкой громады Ровенской области 5 апреля исчезли двое братьев в возрасте 2 и 4 года. По словам 35-летней тети детей, около 15:00 они поехали кататься на велосипеде и домой не вернулись.

В тот же день в реке Горынь удалось найти тело двухлетнего Владислава и детский велосипед. К поискам пропавшего Димы привлекли правоохранителей, спасателей, пограничников, кинолога с собакой, а также родственников и местных жителей.

По словам бабушки, дети хотели качаться на колесе, которое обустроили возле местного водоема, что расположен примерно в 100 метрах от дома. Как исчезли двое мальчиков — никто не заметил.

4-летнего Диму искали более 10 дней

Поиски пропавшего Димы продолжались более 10 дней. В течение этого времени ребенка искали спасатели, полицейские, пограничники и волонтеры. Они прочесали 224 гектара леса и прибрежных зон, используя дроны и эхолоты.

Версия об утоплении была основной с самого начала, поскольку служебная собака сразу вывела кинологов к реке. В конце концов, 15 апреля водолазы ГСЧС обнаружили тело ребенка в реке Горынь, примерно в километре от места исчезновения. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

Что известно о семье погибших братьев

Известно, что погибшие мальчики находились под присмотром бабушки и тети на Дубровитчине. Мать детей на момент трагедии была на заработках за границей.

Семья, в которой, кроме погибших, воспитываются еще двое старших детей, происходит с Дубенщины. Сначала мать оставила их на мужа и старшую дочь, но впоследствии детей к себе забрала бабушка. В селе Колки эту семью хорошо знают.

