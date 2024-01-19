Исчезновение французского путешественника в Карпатах: погодные условия осложнили поиски (фото, видео)

В Карпатах исчез 28-летний французский турист Шарль Минарт, который, вероятно, направлялся к горе Говерла. Путешественник планировал осуществить одиночный переход через Карпатские горы к долине Тисы и перестал выходить на связь 3 января 2024 года.

Известно, что ночь на 3 января он провел в селе Завоеля (Ворохта) у подножия Говерлы у Марии и Василия Максимюков. Утром Шарль пошел через парк в направлении Сигета Мармацией (город на севере Румынии – ред.), а затем исчез. Последний сигнал с телефона Шарля зафиксировали в 12.07 того же дня.

Как стало известно от ГСЧС Украины, турист не зарегистрировался на восхождение на Говерлу. В розыск Шарля подали его родственники 9 января, после того как он 7 числа не вылетел на самолете и не выходил на связь. Среди пассажиров самолета его не было.

Французский турист Шарль Минарт

Именно это и оказалось большой проблемой, ведь если бы мужчина зарегистрировался на восхождение, то его бы подали в розыск сразу, согласно регистрации и его маршруту. Так что пропавшего ищут на территории двух областей: в Ивано-Франковской и Закарпатье. Связи с ним нет уже более двух недель.

Сильные морозы и уровень снега в Карпатах усложняют поиски

2-5 января, когда мужчина, вероятно, поднимался на Говерлу и перестал выходить на связь, температура на горе была от -20 до -30°C, насыпало много снега — до 5 метров высотой.

Погодные условия усложняют поиски французского туриста в Карпатах Фото: ГСЧС

Из-за угрозы схода лавин горные спасатели не выходят на поиски в ожидании улучшения погодных условий.

Шарль Минарт потерялся в Карпатах

Что известно о французском туристе

28-летний Шарль Минарт прибыл в Украину, чтобы совершить восхождение на Говерлу.

"Шарль был опытным походником, с большим опытом наедине, хорошо подготовлен к такому путешествию", – рассказал друг Минарта.

В то же время, по словам родственников, Шарль не являлся профессионалом, а скорее любителем.

Как стало известно ТСН.ua из собственных источников, даже по описанию триста одежды в Карпатах он не был хорошо подготовлен к подъему на Говерлу.

Его родители связались с французскими и местными властями, и они оказывают всестороннюю помощь, но по состоянию на данный момент никакой информации о пропавшем нет. Известно, что отец Шарля должен прибыть в Украину 22 января.

Поисковый маршрут Фото: ГСЧС

Хронология событий и поисковые работы

Как рассказали в ГСЧС Украины, спасатели 12 января получили сообщение от представителя посольства Франции о том, что гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение от урочища Завоеля к горе Говерла и путешествовать по Карпатам в направлении города Рахов Закарпатской области.

Поиски французского туриста в Карпатах Фото: ГСЧС

16 января к проведению поисково-спасательных работ были привлечены две группы спасателей в составе девяти человек. Обследована горная местность урочища Заросляк, озера Несамовитое, водопад Говерлянский Гук, пгт. Ворохта – ур. Бабья Яма, однако, гражданин Франции не обнаружен.

Поисковые работы продолжаются, спасатели проверяют места, где мог потеряться Шарль, но с каждым днем из-за большого снежного покрова и сложных погодных условий шансы на то, что туристу удастся найти зимой – уменьшаются.

Напомним, в Карпатах в ночь на 25 декабря заблудился турист из Хмельницкой области. Мужчину спасали удивительные.

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