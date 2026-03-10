- Дата публикации
"Исчезновение" криптокошельков "Госпитальеров": Яна Зинкевич ответила на обвинение
Основательница добровольческого батальона подчеркнула, что команда не удаляла реквизиты, а технические специалисты уже подтвердили неизменность данных на сайте.
Основательница и командир медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры», народный депутат Яна Зинкевич отреагировала на вопрос о возможной непрозрачности собрания и якобы «исчезновении» адресов криптокошельков с официального сайта организации.
Ранее в медиапространстве появились заявления, в том числе от журналистки Ольги Худецкой, о том, что с сайта батальона якобы исчезли адреса криптокошельков, а с них якобы было выведено около 210 тысяч долларов (более 9 млн грн) без дальнейшей отчетности.
В ответ на вопрос NV Яна Зинкевич категорически опровергла эти утверждения, подчеркнув, что команда не вносила никаких изменений в реквизиты.
Что говорит Яна Зинкевич
«Я хочу подчеркнуть, что мы ничего не делали с криптокошельками. Я лично переспросила всех наших основных людей, даже тех, у кого нет доступа к сайту. Наши криптогаманцы, которые были, так и остаются», — заявила Зинкевич.
Основательница иедического батальона добавила, что специалисты по IT-направлению уже публично прокомментировали ситуацию, подтвердив целостность данных на ресурсе.
«Наши айтишники давали свои посты в Twitter и других сетях о том, что они все проверили и убедились: никто ничего с сайта не убирал. Вы также можете мониторить это, ссылки остаются открытыми», — подытожила командир «Госпитальеров».
Медбатальон «Госпитальеры» и отчетность за донаты
Напомним, ранее «Госпитальеров» заподозрили в непрозрачном использовании средств. Основательница подразделения Яна Зинкевич заявила о подготовке сводного отчета.
Что известно о медбатальоне «Госпитальеры»
Добровольческий медицинский батальон «Госпитальеры» был создан в 2014 году. Его волонтеры оказывают медицинскую помощь и эвакуируют раненых из зоны боевых действий.
По данным организации, по состоянию на начало 2026 года медики батальона провели более 43 тысяч эвакуаций раненых военных из передовой.