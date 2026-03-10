ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
289
Время на прочтение
2 мин

"Исчезновение" криптокошельков "Госпитальеров": Яна Зинкевич ответила на обвинение

Основательница добровольческого батальона подчеркнула, что команда не удаляла реквизиты, а технические специалисты уже подтвердили неизменность данных на сайте.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Яна Зинкевич

Яна Зинкевич

Основательница и командир медицинского добровольческого батальона «Госпитальеры», народный депутат Яна Зинкевич отреагировала на вопрос о возможной непрозрачности собрания и якобы «исчезновении» адресов криптокошельков с официального сайта организации.

Ранее в медиапространстве появились заявления, в том числе от журналистки Ольги Худецкой, о том, что с сайта батальона якобы исчезли адреса криптокошельков, а с них якобы было выведено около 210 тысяч долларов (более 9 млн грн) без дальнейшей отчетности.

В ответ на вопрос NV Яна Зинкевич категорически опровергла эти утверждения, подчеркнув, что команда не вносила никаких изменений в реквизиты.

Что говорит Яна Зинкевич

«Я хочу подчеркнуть, что мы ничего не делали с криптокошельками. Я лично переспросила всех наших основных людей, даже тех, у кого нет доступа к сайту. Наши криптогаманцы, которые были, так и остаются», — заявила Зинкевич.

Основательница иедического батальона добавила, что специалисты по IT-направлению уже публично прокомментировали ситуацию, подтвердив целостность данных на ресурсе.

«Наши айтишники давали свои посты в Twitter и других сетях о том, что они все проверили и убедились: никто ничего с сайта не убирал. Вы также можете мониторить это, ссылки остаются открытыми», — подытожила командир «Госпитальеров».

Медбатальон «Госпитальеры» и отчетность за донаты

Напомним, ранее «Госпитальеров» заподозрили в непрозрачном использовании средств. Основательница подразделения Яна Зинкевич заявила о подготовке сводного отчета.

Что известно о медбатальоне «Госпитальеры»

Добровольческий медицинский батальон «Госпитальеры» был создан в 2014 году. Его волонтеры оказывают медицинскую помощь и эвакуируют раненых из зоны боевых действий.

По данным организации, по состоянию на начало 2026 года медики батальона провели более 43 тысяч эвакуаций раненых военных из передовой.

Дата публикации
Количество просмотров
289
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie