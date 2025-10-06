ТСН в социальных сетях

На Полтавщине исчезла вся семья: мать и ребенка обнаружили мертвыми в автомобиле

В Полтавской области двое суток разыскивали семью, которая исчезла накануне. Сегодня полиция сообщила трагические новости.

На месте трагедии

Вблизи села Старые Санжары правоохранители достали из водоема «ВАЗ» с телами пропавших женщины и ребенка.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления национальной полиции в Полтавской области.

К поисковой операции, которая длилась двое суток, привлекали более 100 сотрудников полиции — кинологов со служебными собаками, оперативников, личный состав Полтавского райуправления, а также квадрокоптеры.

После обнаружения авто водолазы достали тела погибших из воды. Их направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти.

Поиски пропавшего мужчины еще продолжаются.

Напомним, полтавская полиция разыскивала без вести пропавших Руслана и Елену Гутевичей, 1987 года рождения, и их малолетнего сына Руслана Звонкова, 2020 года рождения.

По данным правоохранителей, 2 октября семья уехала из дома на автомобиле «ВАЗ» 2110 красного цвета в направлении села Лищиновка Кобеляцкого района. Последний раз машину видели около 3.30 в селе Мачехи Полтавского района. После этого связь с семьей исчезла.

