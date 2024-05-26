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Исчезновение света в Хмельницкой области и прилет в Винницкой области: первые подробности ночной атаки на Украину

Исчезновение света в Хмельницкой области и прилет в Винницкой области: первые подробности ночной атаки на Украину

Россия использовала ракеты против Украины / Фото: Pexels

Находитесь в укрытиях.

В ночь на 26 мая 2024 года Россия в очередной раз атаковала Украину.

  • В Хмельницкой области прогремел ряд взрывов. В частности, речь шла о Староконстантине. Об этом сообщило Общественное.
  • Также в Житомирской области прогремели взрывы — об этом информируют мониторинговые каналы. По предварительной информации, это работа ПВО.
  • В Винницкой области вследствие вражеской атаки попадание в жилой дом. 3 человека пострадали — информируют местные власти. Производится эвакуация жителей. На месте работают все соответствующие службы.
  • Позже, по сообщениям мониторинговых каналов, также взрывы прогремели на Киевщине.
  • В Староконстантинове на Хмельнитчине исчезла электроэнергия – добавили мониторинговые каналы. На сайте Хмельницкоблэнерго нет информации об аварийных отключениях электроэнергии.

Тем временем в Польше подняли в воздух свои F-16 из-за ракетной атаки России по Украине.

В настоящее время идет доразведка по областям.

Ракетная опасность продолжается до отбоя – заявили мониторинговые каналы.

Напомним, что ранее сообщалось о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.

К тому же в воздухе кружили вражеские беспилотники.

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