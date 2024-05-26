Исчезновение света в Хмельницкой области и прилет в Винницкой области: первые подробности ночной атаки на Украину

Находитесь в укрытиях.
В ночь на 26 мая 2024 года Россия в очередной раз атаковала Украину.
- В Хмельницкой области прогремел ряд взрывов. В частности, речь шла о Староконстантине. Об этом сообщило Общественное.
- Также в Житомирской области прогремели взрывы — об этом информируют мониторинговые каналы. По предварительной информации, это работа ПВО.
- В Винницкой области вследствие вражеской атаки попадание в жилой дом. 3 человека пострадали — информируют местные власти. Производится эвакуация жителей. На месте работают все соответствующие службы.
- Позже, по сообщениям мониторинговых каналов, также взрывы прогремели на Киевщине.
- В Староконстантинове на Хмельнитчине исчезла электроэнергия – добавили мониторинговые каналы. На сайте Хмельницкоблэнерго нет информации об аварийных отключениях электроэнергии.
Тем временем в Польше подняли в воздух свои F-16 из-за ракетной атаки России по Украине.
В настоящее время идет доразведка по областям.
Ракетная опасность продолжается до отбоя – заявили мониторинговые каналы.
Напомним, что ранее сообщалось о пусках крылатых ракет стратегическими бомбардировщиками.
К тому же в воздухе кружили вражеские беспилотники.
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