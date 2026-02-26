Исчезновение украинца Игоря Комарова на Бали: в МИД прокомментировали резонансный инцидент

Комаров с девушкой

В МИДе прокомментировали инцидент исчезновением на Бали сыновей двух днепровских бизнесменов — Игоря Комарова и Ермака Петровского. Польство Украины в Индонезии не получало обращений из-за вероятного похищения мужчин.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел в ответ на запрос «УП.Жизнь».

Посольство не получало запросов

Как сообщили в МИДе, когда в соцсетях начала активно распространяться неподтвержденная информация о якобы похищении на острове Бали двух граждан Украины, в посольство никто не обращался.

"Посольство Украины в Индонезии не получало никаких запросов или обращений по этому поводу от родственников, правоохранительных органов или других учреждений государственной власти страны", - отметили в ведомстве.

Ситуация получила резонанс в СМИ, поэтому дипломаты отправили запросы в местные институты. В частности, адвокат одного из возможных пострадавших рассказал, что его клиент покинул территорию Индонезии. Что касается второго мужчины — информация от его родных или представителей не поступала.

«Официальное подтверждение упомянутого инцидента от местных компетентных органов в учреждение также не поступало. Посольство направило особый запрос в МИД страны пребывания с целью получения дополнительных деталей. Дело находится на контроле», - добавили в МИД.

Что известно о «похищении» Игоря Комарова на Бали

Украинца Игоря Комарова на острове Бали разыскивают после того, как он, вероятно, скрылся во время отдыха. В Сети появилось видео, где мужчина утверждает, что его избили и удерживают, требуя выкупа в 10 миллионов долларов США. Полиция Индонезии получила заявление об исчезновении 15 февраля, удалила личные вещи мужчины и проверяет правдивость видеозаписей. Люди активно обсуждают обстоятельства дела, а часть пользователей выражает сомнения в достоверности публикаций. Речь идет о возможной инсценировке для привлечения внимания.