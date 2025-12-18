Исчезнут ли ограничения света в ближайшее время: в Министерстве энергетики дали четкий ответ

Энергетика Украины / © Associated Press

Несмотря на круглосуточную работу энергетиков, отменить графики отключений света в Украине пока невозможно. Главная причина – ежедневные российские атаки на энергообъекты и снижение пропускной способности сетей.

Об этом на брифинге 18 декабря заявил и.о. Министра энергетики Артём Некрасов.

В то же время, правительство готовит решение, которое позволит высвободить дополнительную мощность для бытовых потребителей.

Последствия атак и текущее состояние системы

Этой ночью враг нанес удары по Николаевской, Запорожской, Черкасской, Сумской и Днепропетровской областях, из-за чего более 180 тысяч потребителей временно остались без света.

Хотя энергетики оперативно заживили большинство из них, ситуация в отдельных регионах остается сложной. В частности, в Одесской области из-за последствий предварительных массированных обстрелов до сих пор обесточены более 12 тысяч домохозяйств, где восстановительные работы продолжаются в круглосуточном режиме.

Новые резервы и развитие генерации

Для облегчения ситуации Минэнерго инициировало пересмотр перечня объектов, не критичных. Их переведут на общие графики отключений, что позволит перераспределить дополнительные 800 МВт электрической мощности в пользу обычных потребителей.

Кроме того, к концу года ожидается запуск дополнительных 300 МВт распределенной генерации.

Важный вклад вносит также бизнес и частный сектор: на сегодняшний день в Украине уже установлены солнечные электростанции общей мощностью около 1 ГВт, а государство продолжает поддерживать такие инициативы через льготные кредиты.

Напомним, энергетический эксперт Михаил Гончар предупредил о неизбежном усложнении ситуации в энергосистеме с наступлением холодов из-за роста потребления и критических повреждений высоковольтных трансформаторов. Кроме ударов по ТЭЦ эксперт также прогнозирует возможные атаки врага на водоканалы, железную дорогу и транспортную инфраструктуру.