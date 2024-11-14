Исчезнут ли зимы в Украине: метеоролог шокировала заявлением об изменении климата

В Украине происходит изменение климата, из-за чего стало заметно теплее. Однако пока нельзя говорить, что зим на Украине не будет.

Об этом в комментарии Алексею Суханову на ютуб-канале "Говорит Суханов" рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Лето становится более жарким

"Климат меняется. Особенно ощутимо это было этим летом, которое было очень жарким. Сентябрь был практически летним месяцем. И эта тенденция к повышению температуры, которая наблюдается в течение всего года, она и является такой характерной чертой изменения климата и она свидетельствует о том, что меняется температурный режим. А эти изменения температурного режима обусловливают и другие изменения, которые происходят в атмосфере, гидросфере то есть проблемы с водой возникают определенные, это влияет в конечном итоге на биосферу на все живое и на человека", - сказала Вера Балабух.

Зимы стали короче и исчезли наводнения

"Также уменьшается продолжительность холодного периода, уменьшается сама температура этого периода и это конечно влияет на отопительный сезон, потому что значительно меньше нужно нам энергии для того, чтобы было тепло в наших помещениях. Опять же это влияет на осадки, которые наблюдаются у нас. Уже исчезли наводнения. Возможно вы уже заметили, что весна у нас начиналась обычно с того, что таял снег, большие лужи везде были, поднималась вода в реках затапливала поймы. Возникали даже проблемы особенно в Карпатах с такими наводнениями. Сейчас уже у нас такого явления почти нет, в течение последних 20 лет оно возникает очень редко и нет такого масштаба", - пояснила метеоролог.

До конца 21 века "на Харьковщине будет такая погода, как в Джанкое"

"Если говорить что зима - это период, когда средняя за сутки температура ниже нуля. А лето - это когда средняя температура выше 15 градусов, то действительно количество летних дней значительно превышает количество зимних дней и эта тенденция у нас все время увеличивается. Летних дней станет больше, температура воздуха до конца 21 века на Харьковщине может стать такой, как в Джанкое", - пояснила Вера Балабух.

Напомним, Вера Балабух прогнозирует, что зима 2024-2025 будет относительно теплой.

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