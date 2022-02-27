"Ищи своих": МВД создало сайт с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ

"Ищи своих": МВД создало сайт с информацией для россиян о погибших и пленных военных РФ

Будут выкладывать документы погибших и попавших в плен.

Министерство внутренних дел создало вебсайт "Ищи своих" с информацией о российских военных, попавших в плен или погибших во время войны в Украине.

"Ваши власти забрали у ваших родственников телефоны. Они не имеют возможности связаться с вами, и вы вообще не понимаете, что с вашими родственниками. В связи с этим по инициативе Министерства внутренних дел Украины был создан сайт 200rf.com, на этом сайте мы выкладываем фото и видео погибших для того, чтобы можно было их идентифицировать. Выкладываем документы погибших и попавших в плен", — рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

Он отметил, что в настоящее время несколько тысяч российских военных уже погибли, часть попала в плен. При этом, кроме данных о российских военных на сайте, созданном МВД, предусмотрена обратная связь.

Напомним, сухопутные войска ВСУ назвали суммарные ориентировочные потери врага за три предыдущих суток захватнической войны России в Украине.