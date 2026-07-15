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"Ищите их могилы": родственники жены Лучанова цинично говорили об убийстве братьев — жуткие детали
После исчезновения братьев Мосейчук из села Калиновка родственница жены бывшего командира 155-й бригады Лучанова цинично хвасталась, что их «привезут в багажнике» и чтобы их «могилы искали».
После похищения братьев Максима и Романа Мосейчук двоюродная сестра жены экс-комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова вызывающе говорила, что их «привезут в багажнике».
Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ.
2 июля, когда братья пропали, местные начали подозревать их похищение. По улицам села ходила двоюродная сестра жены комбрига Марина, которая вызывающе говорила людям: «Если у зятя будет настроение, он привезет ваших парней в багажнике».
Жители села считают, что она, как и семья жены бывшего командира, хорошо знала, что происходит с парнями. Потому что от нее тогда же слышали и слова: «Ищите их могилы».
После этого брат Романа и Максима Сергей написал заявление в полицию об исчезновении родных.
Друг братьев Василий рассказал, что после похищения Мосейчук в их дворе провели следственные действия с военными, которые раньше разыскивали людей по списку. Тогда в селе поняли, что братьев нет в живых.
«Той же ночью на заборах семьи появились надписи "палачи" и "убийцы", потому что так оно и есть. На следующей неделе уже приехала съемочная группа "Громадського", пошла молва, что тела Максима и Романа нашли закопанными на полигоне 155-й бригады на Полтавщине, а затем и в Интернете появилась информация об этом, как и о задержании военных этой бригады, причастных к похищению и убийству Мосейчук», — вспомнил он.
По его словам, в день, когда пошла огласка об убийстве Мосейчук, исчезли жена Дарья и ее родители, а его объявили в розыск.
«Ведь и он сбежал с места службы. Так же исчезла и она с детьми. Тетка вроде дома, но оттуда не выходит», — сказал Василий.
Убийство братьев Мосейчук — последние новости
Напомним, 15 июля в Калиновке Киевской области проходит церемония прощания с братьями Мосейчук, которых похитили и убили. В преступлении подозревают девятерых военнослужащих, среди которых подчиненные бывшего комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова и комбат Алексей Долголенко.
По версии следствия, организатором преступления стражи порядка считают экс-комбрига Лучанова, однако он на суде не признал своей вины. По предварительной информации, мотивом может служить бытовой конфликт с женой Лучанова.
14 июля в суде Киева экс-комбригу 155-й ОМБр Станиславу Лучанову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права на залог.