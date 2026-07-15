Убийство братьев Мосейчуков

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После похищения братьев Максима и Романа Мосейчук двоюродная сестра жены экс-комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова вызывающе говорила, что их «привезут в багажнике».

Об этом идет речь в материале Цензор.НЕТ.

2 июля, когда братья пропали, местные начали подозревать их похищение. По улицам села ходила двоюродная сестра жены комбрига Марина, которая вызывающе говорила людям: «Если у зятя будет настроение, он привезет ваших парней в багажнике».

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Жители села считают, что она, как и семья жены бывшего командира, хорошо знала, что происходит с парнями. Потому что от нее тогда же слышали и слова: «Ищите их могилы».

После этого брат Романа и Максима Сергей написал заявление в полицию об исчезновении родных.

Друг братьев Василий рассказал, что после похищения Мосейчук в их дворе провели следственные действия с военными, которые раньше разыскивали людей по списку. Тогда в селе поняли, что братьев нет в живых.

«Той же ночью на заборах семьи появились надписи "палачи" и "убийцы", потому что так оно и есть. На следующей неделе уже приехала съемочная группа "Громадського", пошла молва, что тела Максима и Романа нашли закопанными на полигоне 155-й бригады на Полтавщине, а затем и в Интернете появилась информация об этом, как и о задержании военных этой бригады, причастных к похищению и убийству Мосейчук», — вспомнил он.

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По его словам, в день, когда пошла огласка об убийстве Мосейчук, исчезли жена Дарья и ее родители, а его объявили в розыск.

«Ведь и он сбежал с места службы. Так же исчезла и она с детьми. Тетка вроде дома, но оттуда не выходит», — сказал Василий.

Убийство братьев Мосейчук — последние новости

Напомним, 15 июля в Калиновке Киевской области проходит церемония прощания с братьями Мосейчук, которых похитили и убили. В преступлении подозревают девятерых военнослужащих, среди которых подчиненные бывшего комбрига 155-й бригады Станислава Лучанова и комбат Алексей Долголенко.

По версии следствия, организатором преступления стражи порядка считают экс-комбрига Лучанова, однако он на суде не признал своей вины. По предварительной информации, мотивом может служить бытовой конфликт с женой Лучанова.

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14 июля в суде Киева экс-комбригу 155-й ОМБр Станиславу Лучанову избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Его отправили в СИЗО на 60 суток без права на залог.

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