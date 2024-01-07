"Ищу его по структурам": нардеп рассказал о еще одном похищении мужчины сотрудниками ТЦК на Закарпатье

Народный депутат от "Слуги народа" Георгий Мазураш рассказал о еще одном скандальном случае похищения военнообязанного мужчины в Закарпатской области работниками Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Так, по его словам, к нему обратилась женщина и мама двоих детей, которая уже больше месяца ищет "пропавшего" мужчину после встречи с представителями военкомата в Хусте.

Депутат процитировал письмо без фамилий и имен, чтобы у женщины потом не возникли проблемы.

"Прочитала статью о пропавшем мужчине на Закарпатье. Сама имею похожую ситуацию. 18.11.23 муж <…> (Х.ХХ.1989) приехал в Хуст и его на вокзале забрали в ТЦК. Выписали штраф и повестку. По словам мужа, его потом передали пограничникам и под угрозами застрелить и пустить по Тисе заставили подписать признание, что он будто хотел перейти границу. Затем привезли на вокзал, откуда он пошел в гостиницу. Оттуда и рассказал об этом все", — говорится в письме женщины.

Она также добавила, что на следующий день, 19 ноября, она еще раз общалась со своим мужем, после чего он перестал выходить на связь.

"Я обратилась в полицию, но уголовное дело не возбудили, мотивируя это тем, что он был в ТЦК Мукачево. Я звонила в Мукачево в ТЦК и 26.11.23 мне там сказали, что муж уже где-то в Ровно, но документов у них нет, потому что они в Хустском ТЦК. Потом дело не открывали до 15 декабря.ТЦК не отвечает на адвокатский запрос. Сейчас я с ребенком, которому еще нет двух лет, хожу и ищу его по структурам, которые ничего мне не отвечают и все очень запутано. Муж на связь не выходит – телефон выключен с 22.11.23. Помогите, пожалуйста, я мама в декрете. У меня двое детей (9 лет и 1 и 11 месяцев). Помогите найти моего мужа", — рассказала женщина.

Скандал с ТЦК в Закарпатье

В Закарпатской области работники ТЦК и СП похитили водителя – они силой вытащили мужчину из автомобиля на блокпосту и повезли его в Хустский ТЦК. Его жена с ребенком остались на трассе в селе Межгорье.

Об этом на видео рассказала жена похищенного мужчины.

Однако после того, как новость получила огласку, женщина записала еще одно видео, где отрицала применение силы со стороны военных.

На кадрах женщина говорит, что при записи первого видео 4 января находилась в состоянии эмоционального стресса. Пользователи соцсетей предполагают, что, возможно, к записи второго видео женщину заставили. Они также обращают внимание, что на первом ролике женщина говорила на русском языке, а на втором – уже на украинском.

Нардеп Георгий Мазурашу, обнародовавший эту ситуацию ранее, заявил, что мужа женщины выпустили, выписав повестку по месту жительства. Вместе с семьей он уехал в город Днепр с полигона в Ровенской области, куда его оперативно отправили закарпатские "военные".

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