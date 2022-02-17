Ищут даже дроном: в Ровненской области по дороге из школы загадочно исчезла 9-летняя девочка

Ребенок уходил из школы по полю.

В Варашском районе Ровненской области в четверг, 17 февраля, по дороге из школы исчезла 9-летняя девочка. Ребенка разыскивает полиция, спецназовцы и местные жители. Правоохранители даже используют дрон с тепловизором.

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Об этом сообщили в Нацполиции Ровненской области.

Известно, что 9-летняя жительница села Малый Жолудск вышла из школы, но так и не пришла домой. В 17:00 мать ребенка обратилась в полицию.

Правоохранители установили, что девочка шла из школы в соседнее село полем и загадочно исчезла. С собой у школьницы не было мобильного телефона.

"В настоящее время к поискам привлечен личный состав отделения полиции №1 (пгт Владимирец) и Варашского РПП, кинологи, спецназовцы и местные жители. Правоохранители используют дрон с тепловизором", — говорится в сообщении.

Исчезнувшую зовут Яна Гамарц. Рост ребенка примерно 120 см, худощавая, волосы короткие, светлые. Была одета в красную куртку, белую шапку, черные брюки.

"Полицейские и родные обращаются ко всем, кому известна любая информация о возможном местонахождении школьницы, просим сообщить в полицию по телефонам (03634) 2-54-01, 068 853 5391", — говорится в сообщении.

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