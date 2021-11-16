Ищут двое суток: в Днепре без вести пропали две несовершеннолетние девочки (фото, приметы)

Ищут двое суток: в Днепре без вести пропали две несовершеннолетние девочки (фото, приметы)

Они не выходят на связь ни с родными, ни с близкими.

В Днепре общественность и правоохранители разыскивают пропавших без вести двух несовершеннолетних девушек. Они еще 14 ноября ушли из дома и перестали выходить на связь.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

Как стало известно, из дома, который находится в Индустриальном районе города, Елизавета Мацигайло и София Шевченко вышли около 11:30. Где они сейчас, неизвестно. Их поисками занимаются волонтеры и правоохранители.

16-летняя Елизавета выглядит на своей возраст. Рост у нее около 160—165 сантиметров, худощавого телосложения, светлые волосы средней длины, коричневые глаза. Была одета в черную куртку, синие джинсы, черные замшевые ботинки. С собой у нее также была синяя сумка.

15-летняя София тоже выглядит на свой возраст. Рос у нее около 155—160 сантиметров, худощавого телосложения, темные длинные волосы, голубые глаза. Из особых примет — на левой щеке у нее родинка коричневого цвета. была одета в розово-серебристую куртку, синие джинсы, белые кроссовки. С собой у нее была черная сумка.

"Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении Мацигайло Елизаветы и Шевченко Софии, просьба сообщить в полицию по телефонам: "102", (095) 580 53 69, (096) 985 61 20", — подчеркнули в пресс-службе Нацполиции области.

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