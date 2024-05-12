Ищут людей с проукраинскими взглядами: на временно оккупированных территориях усилились фильтрационные мероприятия

На временно неподконтрольной оккупационным войскам территории Украины наблюдается усиление фильтрационных мер.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В первую очередь речь идет о тщательных уходах на блокпостах. Захватчики тщательно проверяют личные вещи и документы мирных южан Украины.

Такие мероприятия оккупанты вместе с представителями РОА и местными коллаборантами проводят с целью выявления людей с проукраинскими позициями. На предприятиях, учреждениях, организациях собираются списки, чтобы узнать, кто еще не получил российский паспорт. Впрочем, этого мало и враг делает обходы дома, чтобы узнавать, кто получил, кто не получил этот "документ".

"На Луганщине якобы в рамках противодиверсионных мер вывозили местных фермеров, хотя фактически их вывезли за проукраинскую позицию. То есть, оккупанты продолжают совершать репрессии, ведь дальнейшая судьба этих людей неизвестна", — говорится в сообщении.

Напомним, российские кафиры изнасиловали и убили женщину на Херсонщине и пытались задушить ее 3-летнего ребенка.

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