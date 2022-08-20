Ищут "пушечное мясо": мариупольцам открыто предлагают вступить в "вооруженные силы "ДНР"

Российские оккупанты страдают от нехватки человеческого ресурса для войны в Украине.
Во временно захваченном Мариуполе россияне уже открыто пытаются мобилизовать людей. Жителям города присылают сообщения с предложениями вступить в так называемые "вооруженные силы "ДНР".
Об этом сообщили Мариупольский горсовет.
"Оккупанты начали мобилизовать уже открыто. Мариупольцы получают смс-сообщение с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР", — говорится в сообщении горсовета.
Отмечается, что желающим повоевать обещают 200-300 тыс. рублей в месяц.
В мэрии отмечают: такие сообщения свидетельствуют, что россиянам быстро необходимо новое "пушечное мясо".
Как сообщалось, воины "ЛНР" насильственно "мобилизуют" мужчин для войны против ВСУ. В Луганске боевики "ЛНР" принудительно "мобилизовали" мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада. Оккупанты в форме скрутили и силой тянули местного жителя.
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