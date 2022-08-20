Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Ищут "пушечное мясо": мариупольцам открыто предлагают вступить в "вооруженные силы "ДНР"

Дата публикации
Просмотры
631
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Ищут "пушечное мясо": мариупольцам открыто предлагают вступить в "вооруженные силы "ДНР"

Фото: Associated Press

Российские оккупанты страдают от нехватки человеческого ресурса для войны в Украине.

Во временно захваченном Мариуполе россияне уже открыто пытаются мобилизовать людей. Жителям города присылают сообщения с предложениями вступить в так называемые "вооруженные силы "ДНР".

Об этом сообщили Мариупольский горсовет.

"Оккупанты начали мобилизовать уже открыто. Мариупольцы получают смс-сообщение с предложением пойти в так называемые вооруженные силы "ДНР", — говорится в сообщении горсовета.

Отмечается, что желающим повоевать обещают 200-300 тыс. рублей в месяц.

В мэрии отмечают: такие сообщения свидетельствуют, что россиянам быстро необходимо новое "пушечное мясо".

Как сообщалось, воины "ЛНР" насильственно "мобилизуют" мужчин для войны против ВСУ. В Луганске боевики "ЛНР" принудительно "мобилизовали" мужчину, когда он пришел забирать своего ребенка из детского сада. Оккупанты в форме скрутили и силой тянули местного жителя.

Читайте также:

Собрать средства на ВСУ и напомнить о пленных азовцах - киевляне устроили благотворительный велозабег

Собрать средства на ВСУ и напомнить о пленных азовцах - киевляне устроили благотворительный велозабег

Похожие темы:

Следующая публикация