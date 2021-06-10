Ищут уже два дня: в Николаеве 18-летний студент исчез по дороге на экзамен

Парень вышел из общежития и исчез по дороге.

В Николаеве 18-летний студент исчез по дороге на экзамен. Он еще 8 июня вышел из общежития, однако в университет не пришел.

Об этом сообщили в Нацполиции Николаевской области.

Пропавшего зовут Шаламай Дмитрий Александрович. Он еще 8 июня около 9:30 вышел из общежития на ул. Крылова в Николаеве и пошел в университет, где должен был сдавать экзамен. Однако по пути в учебное заведение парень исчез и о его местонахождении до сих пор ничего не известно.

Рост пропавшего 180-185 см, он среднего телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза карие. На шее с левой стороны есть родинка.

Дмитрий Шаламай был одет в джинсы синего цвета, футболку и кофту с капюшоном черного цвета, белые кроссовки. При себе имел черный рюкзак и сумку.

Напомним, в Ровно мужчину, который исчез три года назад, нашли жестоко убитым.

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