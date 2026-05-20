Ищут уже две недели: подросток пропал без вести в Ровенской области, полиция начала операцию
Каждый звонок может стать решающим в розыске ребенка.
В Ровенской области уже две недели продолжаются масштабные поиски 15-летнего подростка Романа Кирилюка. Парень пропал без вести в начале мая, и с тех пор о нем нет никаких известий. К операции привлечены сотни людей и спецтехника.
Об этом сообщила полиция Ровенской области.
Подросток скрылся 5 мая в селе Александрия Ровенского района. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Несмотря на то, что прошло уже 14 дней, масштабные поисковые работы не останавливаются ни на минуту.
К розыску несовершеннолетнего задействованы большие силы правоохранителей и общественности. Каждый день специальные отряды обследуют километры сложной местности.
«К поискам привлечены полицейские, нацгвардейцы, спасатели, лесники и местные жители. Каждый день они обследуют лесные массивы, заброшенные постройки. Водолазы тщательно проверяют все окрестные водоемы», — отметили в полиции.
Также территорию проверяют с помощью беспилотных летательных аппаратов, а специалисты анализируют записи камер системы видеонаблюдения «Безопасный город».
Приметы парня
Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой внимательно ознакомиться с внешним видом подростка. Роман имеет заметную черту облика, которая может помочь его идентифицировать.
Приметы парня:
рост около 185 сантиметров;
среднего телосложения;
серые глаза;
волосы окрашены в бордовый цвет.
Куда сообщать информацию
Полиция призывает водителей, местных жителей и всех, кто мог видеть подобного подростка немедленно выйти на связь.
«Если вам известна любая информация о местонахождении Романа или вы видели его, сообщите по телефонам: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 или на спецлинию 112 «, — говорится в обращении право.
Исчезновение детей в Украине — последние новости
Напомним, в селе Колки в Ровенской области в начале апреля исчезли двое маленьких братьев в возрасте 2 и 4 года. В тот же день в реке Горынь обнаружили тело младшего мальчика и детский велосипед.
Поиски 4-летнего Дмитрия продолжались более 10 дней. К операции привлекли спасателей, полицейских, пограничников, волонтеров, а также дроны и эхолоты. Впоследствии тело ребенка обнаружили в реке примерно в километре от места исчезновения.
Также, в городе Шахтерское на Днепропетровщине 16 марта исчезла 20-летняя местная жительница, которая вечером ушла из дома и не вернулась. К поискам привлекли стражей порядка и Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес» со служебными собаками.
Во время обследования лесополос, камышей и близлежащих территорий кинологи обнаружили тело девушки в водоеме примерно в 80 метрах от места нахождения рыбака. Поисковая операция длилась менее двух с половиной часов.