Ищут уже две недели: подросток пропал без вести в Ровенской области, полиция начала операцию

В Ровенской области уже две недели продолжаются масштабные поиски 15-летнего подростка Романа Кирилюка. Парень пропал без вести в начале мая, и с тех пор о нем нет никаких известий. К операции привлечены сотни людей и спецтехника.

Об этом сообщила полиция Ровенской области.

Подросток скрылся 5 мая в селе Александрия Ровенского района. С тех пор о его местонахождении ничего не известно. Несмотря на то, что прошло уже 14 дней, масштабные поисковые работы не останавливаются ни на минуту.

К розыску несовершеннолетнего задействованы большие силы правоохранителей и общественности. Каждый день специальные отряды обследуют километры сложной местности.

«К поискам привлечены полицейские, нацгвардейцы, спасатели, лесники и местные жители. Каждый день они обследуют лесные массивы, заброшенные постройки. Водолазы тщательно проверяют все окрестные водоемы», — отметили в полиции.

Также территорию проверяют с помощью беспилотных летательных аппаратов, а специалисты анализируют записи камер системы видеонаблюдения «Безопасный город».

Приметы парня

Правоохранители обращаются ко всем гражданам с просьбой внимательно ознакомиться с внешним видом подростка. Роман имеет заметную черту облика, которая может помочь его идентифицировать.

Приметы парня:

рост около 185 сантиметров;

среднего телосложения;

серые глаза;

волосы окрашены в бордовый цвет.

Куда сообщать информацию

Полиция призывает водителей, местных жителей и всех, кто мог видеть подобного подростка немедленно выйти на связь.

«Если вам известна любая информация о местонахождении Романа или вы видели его, сообщите по телефонам: (067) 701 88 72, (067) 495 29 59, (066) 517 36 47 или на спецлинию 112 «, — говорится в обращении право.

Напомним, в селе Колки в Ровенской области в начале апреля исчезли двое маленьких братьев в возрасте 2 и 4 года. В тот же день в реке Горынь обнаружили тело младшего мальчика и детский велосипед.

Поиски 4-летнего Дмитрия продолжались более 10 дней. К операции привлекли спасателей, полицейских, пограничников, волонтеров, а также дроны и эхолоты. Впоследствии тело ребенка обнаружили в реке примерно в километре от места исчезновения.

Также, в городе Шахтерское на Днепропетровщине 16 марта исчезла 20-летняя местная жительница, которая вечером ушла из дома и не вернулась. К поискам привлекли стражей порядка и Павлоградский поисково-спасательный кинологический отряд «Антарес» со служебными собаками.

Во время обследования лесополос, камышей и близлежащих территорий кинологи обнаружили тело девушки в водоеме примерно в 80 метрах от места нахождения рыбака. Поисковая операция длилась менее двух с половиной часов.

