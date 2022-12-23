Ищут уже третий день: на Закарпатье во время сплава на самодельной лодке исчез 17-летний парень

В Закарпатской области пропал 17-летний парень. Он 21 декабря вместе с другом плавал на реке Тисе на самодельной лодке.

Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.

Подростки 21 декабря решили сплавиться на реке Тиса у поселка Вышково Хустского района. Вдруг что-то пошло не так и ребята оказались в горной реке. Один из них выбрался на берег, другой — загадочно исчез. Еще в первый день на место происшествия прибыли водолазы. Они обследуют реку в поисках юноши.

"Вчера спасатели обследовали русло реки на расстоянии около двух километров вниз по течению, но парня не нашли. Поисковые работы продолжаются", — сообщили в ГСЧС.

Фото: ДСНС у Закарпатській області

Напомним, на озере Песочное возле села Мельники района Ковеля зафиксировали первый этой зимой случай гибели на кризисе. Мужчина провалился и ушел под воду.

Также в Семеновской общине Полтавской области 16-летний упал с моста и провалился под лед.

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