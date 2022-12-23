Ищут уже третий день: на Закарпатье во время сплава на самодельной лодке исчез 17-летний парень

Друг потерпевшего сумел самостоятельно спастись.
В Закарпатской области пропал 17-летний парень. Он 21 декабря вместе с другом плавал на реке Тисе на самодельной лодке.
Об этом сообщили в ГСЧС Закарпатской области.
Подростки 21 декабря решили сплавиться на реке Тиса у поселка Вышково Хустского района. Вдруг что-то пошло не так и ребята оказались в горной реке. Один из них выбрался на берег, другой — загадочно исчез. Еще в первый день на место происшествия прибыли водолазы. Они обследуют реку в поисках юноши.
"Вчера спасатели обследовали русло реки на расстоянии около двух километров вниз по течению, но парня не нашли. Поисковые работы продолжаются", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, на озере Песочное возле села Мельники района Ковеля зафиксировали первый этой зимой случай гибели на кризисе. Мужчина провалился и ушел под воду.
Также в Семеновской общине Полтавской области 16-летний упал с моста и провалился под лед.
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