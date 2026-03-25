Ищут вторые сутки: 13-летний ребенок без вести пропал на Днепропетровщине

Мирослав Блажевич, которого ищут на Днепропетровщине / © Национальная полиция Украины

В Каменском Днепропетровской области полиция уже два дня разыскивает 13-летнего Мирослава Блажевича, который ушел из дома и не вернулся. Правоохранители просят помочь в поисках подростка и предоставляют описание его внешности.

Об этом сообщила полиция Днепропетровщины.

Правоохранители разыскивают Мирослава, который 23 марта ушел из дома и до сих пор не вернулся — местонахождение подростка остается неизвестным.

Приметы: рост около 160 см, худощавого телосложения, голубые глаза, короткие светлые волосы.

Был одет: серые брюки и вишневую кофту с капюшоном.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Блажевича, просят обратиться в полицию по телефонам: 102, (068) 973 46 22, (096) 586 94 41.

Напомним, 16 марта в Шахтерском на Днепропетровщине нашли мертвой 20-летнюю девушку, которая накануне ушла из дома. К поискам привлекали полицию и кинологический отряд «Антарес». Собаки обследовали лесополосы и камыши, где сначала обнаружили рыбака, а в 80 метрах от него — тело пропавшей в воде.

В самом Днепре в заброшенном здании кафе «Маяк» нашли мертвой 14-летнюю Анастасию Сытникову, которая пропала 18 февраля. Рядом с телом не было ее телефона и личных вещей. Семье долгое время не позволяли увидеть тело, и официальная причина смерти до сих пор не названа. Подозрений добавляет пожар, произошедший в этом здании 4 марта: в сети предполагают, что это могла быть попытка уничтожить улики, поскольку следствие не демонстрирует прогресса.