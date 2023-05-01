"Ищут женщин с инвалидностью и поступают в вузы": как уклоняются от мобилизации

Руководитель территориального центра комплектования Сумской области Бурини Сергей Павлов рассказал, что вручить повестку могут где угодно, в законе не прописано, где запрещается их раздавать. Однако некоторые военнообязанные мужчины придумывают новые схемы, чтобы избежать мобилизации.

Об этом он рассказал "Суспільному".

Руководитель ТЦК заметил, что комплектовать армию сейчас непросто.

"Сейчас очень много разбросано по "ютубам", по мессенджерам, что повестки не нужно получать, что незаконно их выдают, что территориальные центры считаются незаконными формированиями. Плюс очень много людей, которые могли бы служить, но они не хотят, они ищут женщин "с инвалидностью", на них женятся, предоставляют документы. Начинают поступать в университеты, в училища разные, чтобы по статье 23 "откосить" от армии, от призыва по мобилизации", — отметил он.

Бурыни также отметил, что независимо от уровня подготовки мобилизованного, почти всех сначала отправляют на обучение.

"Военнообязанные мы отправляем, почти всех, в учебные части. Там они проходят всю подготовку от 1 до 3 месяцев. Есть которые проходят у нас, есть едут в другие страны: Польша, Германия, проходят там боевую подготовку. Людей, которые служили и имеют опыт, отправляем уже в боевые воинские части, но люди, которые не служили – все попадают в учебные части", — резюмировал военный.

Напомним, эксперты рассказали, как будет проходить мобилизация в мае и усилится ли призыв.

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