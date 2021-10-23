Иск Facebook против украинца и ликвидация главаря "Аль-Каиды" в Сирии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Американская компания Facebook обвинила гражданина Украины Александра Солонченко в компиляции и продаже данных 178 миллионов пользователей одноименной соцсети. Читать дальше ->
- Водитель Александр Иванько, раненный в сентябре во время покушения на жизнь первого помощника президента Сергея Шефира, до сих пор находится на постельном режиме. Читать дальше ->
- На северо-западе Сирии в результате авиаудара США погиб один из высокопоставленных главарей террористической организации "Аль-Каида" Абдул Хамид аль-Матар. Читать дальше ->
- Американский актер Алек Болдуин, который во время съемок вестерна "Ржавчина" случайно застрелил оператора из Украины Галину Гатчинс, не знал, что в оружии есть боевой патрон. Читать дальше ->
- США в конце года обнародуют новые материалы по убийству 35-го американского президента Джона Кеннеди. Читать дальше ->
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