Иск против Трэвиса Скотта и гибель пловца в Австралии. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Не выходившего на связь с 6 ноября заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым. Читать дальше –>
- После гибели восьми человек в давке на фестивале Astroworld в США один из участников подал иск на миллион долларов против организаторов мероприятия и рэпера Трэвиса Скотта, во время концерта которого произошел инцидент. Читать дальше –>
- В Западной Австралии подтвердили гибель 57-летнего британца Пола Миллачипа, на которого в субботу, 6 ноября, напала 4,5-метровая белая акула. Поиски пловца прекратили. Читать дальше –>
- В Англии от осложнений COVID-19 скончалась 37-летняя Сайка Парвин, отсрочившая прививку от коронавируса из-за беременности. Ее муж, который сейчас сам воспитывает пятерых дочерей, призывает будущих матерей вакцинироваться. Читать дальше –>
- Украинская NAVI стала чемпионом турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, обыграв в финале команду G2 со счетом 2:0, а снайпер Александр "s1mple" Костылев стал MVP PGL Major Stockhoml 2021 по версии HLTV. Читать дальше –>