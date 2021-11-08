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Иск против Трэвиса Скотта и гибель пловца в Австралии. Пять новостей, которые вы могли проспать

Иск против Трэвиса Скотта и гибель пловца в Австралии. Пять новостей, которые вы могли проспать

Associated Press

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • Не выходившего на связь с 6 ноября заместителя директора Львовского исторического музея Юрия Силецкого нашли мертвым. Читать дальше –>
  • После гибели восьми человек в давке на фестивале Astroworld в США один из участников подал иск на миллион долларов против организаторов мероприятия и рэпера Трэвиса Скотта, во время концерта которого произошел инцидент. Читать дальше –>
  • В Западной Австралии подтвердили гибель 57-летнего британца Пола Миллачипа, на которого в субботу, 6 ноября, напала 4,5-метровая белая акула. Поиски пловца прекратили. Читать дальше –>
  • В Англии от осложнений COVID-19 скончалась 37-летняя Сайка Парвин, отсрочившая прививку от коронавируса из-за беременности. Ее муж, который сейчас сам воспитывает пятерых дочерей, призывает будущих матерей вакцинироваться. Читать дальше –>
  • Украинская NAVI стала чемпионом турнира PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO, обыграв в финале команду G2 со счетом 2:0, а снайпер Александр "s1mple" Костылев стал MVP PGL Major Stockhoml 2021 по версии HLTV. Читать дальше –>
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