Иск украинца против Алека Болдуина и запуск 600-го астронавта на МКС. Пять новостей, которые вы могли проспать

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
Пять новостей, которые вы могли проспать:
- Украинец Сергей Светной, руководитель отдела освещения киноленты "Ржавчина", во время съемок которой погибла оператор Галина Хатчинс, подал в суд на Алека Болдуина и других членов команды. Читать дальше –>
- Советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан встретился в Вашингтоне с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Читать дальше –>
- Американская компания SpaceX успешно запустила с Космического центра Кеннеди корабль Crew Dragon Endurance с четырьмя астронавтами на борту, один из которых стал 600-м человеком, достигшим космоса за 60 лет. Читать дальше –>
- В США коалиция из десяти штатов подала в суд на администрацию американского президента Джо Байдена из-за решения об обязательной вакцинации от COVID-19 всех медработников. Читать дальше –>
- В Европе за последнюю неделю количество новых случаев заражения COVID-19 выросло на 7%, а число связанных с этим заболеванием смертей — на 10%. Читать дальше –>