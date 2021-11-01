"Искал драгоценные металлы": в Африке от неизвестной болезни скончался ровенский бизнесмен

На 69 году ушел из жизни Валерий Коротков.

В одной из африканских стран от неизвестной болезни скончался 69-летний ровенский бизнесмен, бывший владелец футбольного клуба "Верес" Валерий Коротков. О смерти украинца стало известно только накануне, 31 октября.

Также читайте Без матери осталось 11 детей: в Хмельницком от коронавируса умерла беременная женщина

"Два месяца назад в одной из стран Африки, где искал драгоценные металлы, от неизвестной болезни скончался легендарный ровенский предприниматель, владелец футбольного клуба "Верес" в первой половине 90-х Валерий Коротков. Ему было 69 лет. Об этом сообщили родственники умершего", — написал депутат Ровенского районного совета Павел Дутко на своей странице в Facebook.

Как пишет ZAXID.NET со ссылкой на собственные источники, Валерий Коротков скончался в Гвинее и там его и похоронили.

По данным издания, в 90-х годах Валирий Коротков был самой богатой и очень известной персоной в Ровно.

Тогда он был владельцем фирмы "Эликсир", которая производила сладкую воду в пакетах, а также являлся владельцем футбольного клуба высшей лиги "Верес". Также предприниматель некоторое время финансировал питание учеников всех школ Ровно.

"Стремился войти в украинские политические круги, но это ему не удалось. Со временем Валерий Коротков потерял свое большое состояние и занимался более мелким бизнесом", — говорится в сообщении.

Напомним, в Лондоне загадочно скончался мультимиллионер после свадьбы с моделью.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку