Искал исторические ценности, а наткнулся на смерть: мужчина подорвался на артснарядов в лесу на Буковине

Искал исторические ценности, а наткнулся на смерть: мужчина подорвался на артснарядов в лесу на Буковине

Житель Ровно приехал в Черновицкую область в поисках вещей, представляющих историческую ценность.

На Буковине 53-летний мужчина подорвался на артснаряде прошлых войн. Трагедия произошла в лесу возле села Добриновцы.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Мужчина приехал в Черновицкую область в поисках исторических ценностей. Во время пребывания в лесу ровенчанин подорвался на найденном артелерийськом снаряде прошлых войн", — говорится в сообщении.

О гибели потерпевшего в полицию 9 октября сообщил его 43-летний товарищ из Ровно.

По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Киевской области, вблизи села Поташня, женщина, которая собирала в лесу грибы, нашла там гранату.

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