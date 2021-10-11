Искал исторические ценности, а наткнулся на смерть: мужчина подорвался на артснарядов в лесу на Буковине

Житель Ровно приехал в Черновицкую область в поисках вещей, представляющих историческую ценность.
На Буковине 53-летний мужчина подорвался на артснаряде прошлых войн. Трагедия произошла в лесу возле села Добриновцы.
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"Мужчина приехал в Черновицкую область в поисках исторических ценностей. Во время пребывания в лесу ровенчанин подорвался на найденном артелерийськом снаряде прошлых войн", — говорится в сообщении.
О гибели потерпевшего в полицию 9 октября сообщил его 43-летний товарищ из Ровно.
По данному факту следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с отметкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в Киевской области, вблизи села Поташня, женщина, которая собирала в лесу грибы, нашла там гранату.