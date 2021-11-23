Искал маму в одном белье и босиком: в Белой Церкви мать бросила 2-летнего сына и пошла пьянствовать с друзьями

Искал маму в одном белье и босиком: в Белой Церкви мать бросила 2-летнего сына и пошла пьянствовать с друзьями

Мальчик открыл дверь квартиры и отправился искать маму.

В Белой Церкви Киевской области мать вторично оставила ребенка самого в квартире и пошла развлекаться с друзьями. Мальчика на лестнице в подъезде обнаружили жители дома и позвонили по телефону в полицию.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

На "102" позвонили по телефону обеспокоенные соседи, которые сообщили, что в подъезде дома в самом белье находится маленький ребенок.

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что 32-летняя мать в очередной раз оставила своего 2-летнего сына дома, а сама пошла пить с друзьями.

Мальчик сам открыл дверь квартиры и пошел по лестнице подъезда в поисках мамы. Из одежды на нем было только нижнее белье. Ребенок был босиком.

Полицейские доставили ребенка в местный реабилитационный центр.

В отношении матери ювенальные полицейские составили протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по ч.2 ст.184 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В дальнейшем женщину вызовут на комиссию по защите прав детей, а затем соответствующие службы примут решение о дальнейшей судьбе ребенка.

"Кроме того, правоохранители установили, что в конце сентября мать уже покидала сына дома, когда употребляла алкогольные напитки с товарищами. В тот день мальчик, проснувшись, вышел на поиски матери во двор без одежды только с одной пустышкой", — рассказали в полиции.

Напомним, что в Киеве мужчина сначала громко ругался, а затем бросил стеклянную банку в сторону матери с двумя детьми. Старший сын был на расстоянии, его не задело. А вот младшего спасла только плотная одежда. Жители дома говорят, что сосед ведет себя так не впервые. Но они не могут справиться с ним.