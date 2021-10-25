Искал металлолом: под Кривым Рогом мужчину насмерть придавило бетонной конструкцией

Мужчина пытался сломать бетонную конструкцию и извлечь арматуру.

В Кривом Роге на заброшенном заводе погиб мужчина. 30-летнего местного жителя придавило бетонной конструкцией.

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Про это сообщает ГСЧС в Днепропетровской области.

Происшествие произошло в поселке Гранитное Криворожского района вечером 23 октября. К спасателям поступило сообщение от гражданина о том, что на территории заброшенного завода железобетонных конструкций в результате обвала конструкции сооружения, вероятно засыпало мужчину.

Сотрудники ГСЧС, прибывшие на вызов, установили, что мужчина, пытался достать железную арматуру из железобетонной конструкции, она упала и привалила его.

Чрезвычайники вырезали дополнительные отверстия в зсооружении и с помощью шанцевого инструмента стали доставать куски цемента.

"Во время поисковых работ, признаков нахождения человека внутри не обнаружено. Учитывая аварийное состояние железобетонных сооружений и наступлением темного времени суток, работы по выявлению погибшего было перенесено на утро следующего дня. 24 октября спасатели продолжили поиски мужчины и в 12:50 его тело извлекли из-под завала", — сообщили в ГСЧС.

Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранительные органы.

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