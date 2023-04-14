Искал "слабые места" на украинско-российской границе: СБУ задержала российского агента

Предателю сообщили о подозрении и посадили под стражу.

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который искал "слабые места" на украино-российской границе в Сумской области. Кроме того, сторонник путинских войск информировал врага о расположении сил обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что предателем оказался местный житель. Российская спецслужба привлекла мужчину к негласному сотрудничеству еще до начала полномасштабного вторжения. Его завербовали во время одной из поездок в Россию, где он поддерживал контакт с работавшим на ФСБ россиянином.

Уже после 24 февраля 2022 г. злоумышленник получил задачу собирать разведданные о местах базирования Сил обороны в приграничных районах северо-восточной части Украины. Оккупантов интересовала информация о локациях укрепрайонов, фортификационных сооружений и вооружении украинских защитников на территории Сумщины.

Для сбора необходимых для врага данных российский агент объезжал населенные пункты Сумщины на собственном автомобиле, разговаривал с местными жителями и расспрашивал о присутствии украинских военных в приграничных районах. Получившуюся информацию он наносил на электронную карту, чтобы затем передать ФСБ.



Контрразведчики СБУ задержали мужчину во время выполнения разведывательной задачи. В ходе обысков у него изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. Задержанному сообщили о подозрении по статье "государственная измена, совершенное в условиях военного положения". Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Николаеве к 15 годам лишения свободы приговорили информатора оккупационной армии. Предатель корректировал ракетные удары по городу, сообщал о местах дислокации воинов ВСУ и радовался убийствам защитников.

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