Искал "слабые места" в обороне на севере Украины: СБУ разоблачила агента ФСБ РФ

Задержан местный коммунальщик, который помогал врагу с первых дней полномасштабной войны.
Служба безопасности разоблачила и задержала агента ФСБ РФ, который искал "слабые места" в оборонной линии на севере Украины. Контрразведка сорвала попытку РФ получить координаты Сил обороны в приграничных районах Черниговщины.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным украинской спецслужбы, российский агент отслеживал расположение укрепрайонов и опорных блокпостов, обеспечивающих оборону северных рубежей Украины. Также он пытался выявить ориентировочные локации зенитно-ракетных комплексов ПВО.
"Для сбора разведданных фигурант объезжал на велосипеде местность и скрыто фотографировал локации Сил обороны. Полученные сведения он должен был передать оккупантам через мессенджер в виде медиафайлов с привязкой к местности", — говорится в сообщении.
По данным следствия, задержан местный коммунальщик, которого дистанционно завербовал сотрудник пограничного управления ФСБ РФ по Брянской области. Его личность уже установлена Службой безопасности. В поле зрения оккупантов предатель попал еще в конце 2023 года из-за своих антиукраинских сообщений в прокремлевских Телеграм-каналах. Впоследствии он был привлечен к разведывательно-подрывной деятельности в пользу ФСБ.
Отмечается, что во время обыска в квартире фигуранта изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника и другие вещественные доказательства преступной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.
Как сообщалось ранее, суд заочно приговорил казнившего людей в Гостомеле росгвардейца к 11 годам лишения свободы.
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