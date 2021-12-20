Искал святого Николая через полицию: в Закарпатье 8-летний мальчик хотел попросить об инвалидной коляске для брата

Святой Николай пришел к 8-летнему мальчику, который его разыскивал.
В г. Свалява Закарпатской области в отделение полиции пришел 8-летний мальчик, чтобы копы помогли ему разыскать святого Николая.
Об этом сообщили в Нацполиции Закарпатской области.
Полицейским мальчик объяснил, что он ищет святого Николая, чтобы передать ему письмо. Копы пообещали сделать все возможное для того, чтобы помочь ему. Когда правоохранители прочли письмо 8-летнего парня, то растрогались, поскольку он просил у святого Николая принести его 6-летнему брату инвалидную коляску.
Полицейские вместе с волонтерами решили помочь 8-летнему мальчику и его братику.
"Полицейские устроили для Стаса такую желанную им встречу. Вместе с "Николаем" передали мальчику и двум его меньшим братикам подарки – не только инвалидную коляску, но и зимнюю одежду, игрушки и кучу вкусностей", — сообщили в полиции.
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