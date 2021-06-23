Искал тапочки и погиб: в Днепропетровской области на реке утонул школьник

Ребенок играла у реки всех.
В Днепропетровской области, в селе Андреевка, на реке утонул мальчик.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.
Десятилетний школьник гулял без взрослых: играл у сельского реки. Когда заметил, что тапочки попливилы, начал нырять. Впрочем, исчез. Поиски продолжались более 2 часов. Спасатели обследовали и реку, и береговую линию. Тело ребенка достали со дна реки Гайчур в 15 метрах от берега.
Спасатели призывают не оставлять детей у водоемов без надзор, а также соблюдать правила безопасности, независимо от возраста и умения плавать.
Как сообщалось, в Ровенской области в реке Стырь погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла в поселке Заречное Вараського района Ровенской области 18 июня. Тело ребенка на поверхность подняли спасатели. По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения утонул во время купания.