Искал тапочки и погиб: в Днепропетровской области на реке утонул школьник

Ребенок играла у реки всех.

В Днепропетровской области, в селе Андреевка, на реке утонул мальчик.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июня.

Также читайте На Волыни утонул 12-летний мальчик

Десятилетний школьник гулял без взрослых: играл у сельского реки. Когда заметил, что тапочки попливилы, начал нырять. Впрочем, исчез. Поиски продолжались более 2 часов. Спасатели обследовали и реку, и береговую линию. Тело ребенка достали со дна реки Гайчур в 15 метрах от берега.

Спасатели призывают не оставлять детей у водоемов без надзор, а также соблюдать правила безопасности, независимо от возраста и умения плавать.

Новости Украины: 10-летний мальчик утонул, когда искал в реке свои тапочки

Как сообщалось, в Ровенской области в реке Стырь погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла в поселке Заречное Вараського района Ровенской области 18 июня. Тело ребенка на поверхность подняли спасатели. По предварительным данным, мальчик 2009 года рождения утонул во время купания.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку