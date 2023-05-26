Искал транспортные артерии ВСУ на юге: СБУ с поличным поймала коллаборанта

СБУ задержала российского информатора, который шпионил за позициями украинских защитников на юге Украины

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника оккупантов в Николаевской области. Российская спецслужба привлекла мужчину к негласному сотрудничеству еще в начале этого года.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По указанию российских кураторов он самостоятельно обходил территорию города и близлежащих окрестностей и скрыто фиксировал на камеру телефона объекты сил обороны.

Прежде всего, врага интересовали локации украинских защитников, количество личного состава находится на объектах и вооружение.

Кроме того, фигурант определял координаты ключевых транспортных коммуникаций, их "загруженность" и возможное перемещение колонн с боеприпасами. Развединформация потребовалась захватчикам для корректировки воздушных ударов по украинским объектам.

Переписка коллаборанта с российскими спецслужбами / Фото: Служба безопасности Украины

Сотрудники СБУ задержали злоумышленника прямо с поличным во время выполнения им задания. По данным следствия, в поле зрения российских спецслужб он попал из-за своей активности в одном из прокремлевских телеграмм-каналов, где писал антиукраинские комментарии.

В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, СБУ сообщила о подозрении гендиректору "Уральских авиалиний" Сергею Скуратову, предоставившему гражданские самолеты для опрокидывания российских войск в Украину для ведения боевых действий.

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