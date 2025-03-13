Искала легкого заработка онлайн: женщина из Прикарпатья потеряла почти 100 тысяч гривен

26-летняя жительница Ивано-Франковской области стала жертвой мошенничества после того, как нашла в соцсети объявление о заработке за просмотр видео в "Тик-токе".

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Ивано-Франковской области.

Женщине предложили посылать определенные суммы на банковские карты якобы для получения выплат с надбавкой. Первоначально она получала небольшие средства, что создавало иллюзию честного заработка. Однако когда суммы ее переводов значительно выросли, "работодатель" исчез, а потерпевшая потеряла более 93 тысяч гривен.

Полиция открыла уголовное производство по факту мошенничества (ст. 190 УК) и ведет расследование. Правоохранители призывают граждан соблюдать осторожность и критически оценивать предложения быстрого обогащения. В случае подозрительных схем или мошеннических действий необходимо обращаться на спецлинию "102".

Правоохранители предостерегают граждан от сомнительных онлайн-предложений по быстрой прибыли. Полиция призывает не доверять объявлениям, обещающим заработок на просмотре видео, ругательствах или выкупе виртуального товара.

Ранее в Киевской области разоблачили мошенника, который выманивал деньги у находящихся в плену родственников украинских военных или считающихся пропавшими без вести. Муж обещал предоставить важную информацию об их близких, однако на самом деле только наживался на чужом горе.