Искала мужчин и занималась сексом: в Луганской области женщина снималась в порно и продавала его

Искала мужчин и занималась сексом: в Луганской области женщина снималась в порно и продавала его

Порноролики женщина распространяла через мобильное приложение.

В Луганской области 42-летняя жительница г. Лисичанск искала через Интернет мужчин, занималась с ними сексом за деньги и снимала это на видеокамеру. Затем порнографические ролики она продавала с помощью мобильного приложения.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Луганщины.

Правоохранители разоблачили женщину, которая изготовляла за деньги и распространяла порнографию. В ее доме полицейские провели обыск, во время которого в мобильном телефоне хозяйки обнаружили доказательную базу причастности к распространению запрещенного контента.

Этот факт внесли в ЕРДС по ст. 301 "Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов" УК Украины. За содеянное женщине грозит штраф от четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан до ограничения свободы на срок до трех лет.

Напомним, в Запорожской области тренер-извращенец снимал девушек в порно, а родителям врал о "фотосессии".

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