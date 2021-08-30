Искала работу: в Житомирской области мужчина в сквере зарезал женщину

Искала работу: в Житомирской области мужчина в сквере зарезал женщину

Камеры наблюдения помогли найти преступника.

В г. Новоград-Волынском на одной из улиц было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские задержали преступника.

Об этом сообщили в полиции Житомирской области.

Также читайте На Николаевщине разыскивают осужденного за убийство, сбежавшего из психиатрической больницы

При осмотре тела погибшей, как выяснилось, 48-летней жительницы одного из сел района, полицейские зафиксировали ранения шеи. Причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.

Женщина приехала в райцентр, чтобы трудоустроиться. Работодателя ожидала в сквере, когда к ней подошел мужчина, неожиданно ударил острым предметом и пошел дальше.

Оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Благодаря им буквально за несколько часов удалось установить и задержать подозреваемого.

31-летнего жителя райцентра полицейские задержали во дворе дома, где он проживал. Мужчина употреблял спиртное.

С потерпевшей он не был знаком, а свои мотивы убийства четко объяснить не может.

Сейчас мужчина - под стражей. Все обстоятельства и причины, побудившие к совершению тяжкого преступления, устанавливаются в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, в Тернопольской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жительницы областного центра, которая пыталась убить своих малолетних детей.

Новости Украины: в Житомире сбежала женщина, которую приговорили к 12 годам за убийство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку