Искала работу: в Житомирской области мужчина в сквере зарезал женщину

Камеры наблюдения помогли найти преступника.
В г. Новоград-Волынском на одной из улиц было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. В тот же день полицейские задержали преступника.
Об этом сообщили в полиции Житомирской области.
При осмотре тела погибшей, как выяснилось, 48-летней жительницы одного из сел района, полицейские зафиксировали ранения шеи. Причину смерти устанавливают судебно-медицинские эксперты.
Женщина приехала в райцентр, чтобы трудоустроиться. Работодателя ожидала в сквере, когда к ней подошел мужчина, неожиданно ударил острым предметом и пошел дальше.
Оперативники изъяли записи камер видеонаблюдения, расположенных поблизости. Благодаря им буквально за несколько часов удалось установить и задержать подозреваемого.
31-летнего жителя райцентра полицейские задержали во дворе дома, где он проживал. Мужчина употреблял спиртное.
С потерпевшей он не был знаком, а свои мотивы убийства четко объяснить не может.
Сейчас мужчина - под стражей. Все обстоятельства и причины, побудившие к совершению тяжкого преступления, устанавливаются в рамках начатого уголовного производства по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины.
Напомним, в Тернопольской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении жительницы областного центра, которая пыталась убить своих малолетних детей.