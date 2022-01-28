"Искалеченные судьбы, сломаная жизнь и здоровье": Сеть взорвалась рассказами о дедовщине в части, где служил днепровский стрелок

"Искалеченные судьбы, сломаная жизнь и здоровье": Сеть взорвалась рассказами о дедовщине в части, где служил днепровский стрелок

В Сети активно обсуждают "дедовщину" в армии, в частности в воинской части 3021, с бойцами которой произошла трагедия.

В Днепре 20-летний срочник Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев из автомата. Пятеро из них погибли, пятеро получили ранения и находятся в больнице. В связи с этими событиями в Сети начали обсуждать причины такого поступка, в том числе и подняли вопрос "дедовщины".

ТСН.ua собрал рассказы тех, кто когда-то служил в воинской части 3021 в Днепре.

Для начала следует отметить, что военная часть принадлежит МВД, а не ВСУ. Здесь служат ребята, которых призвали на срочную службу, они следят за общественным порядком.

Для солдат и матросов, сержантов и старшин, проходящих срочную военную службу в Вооруженных силах Украины и других военных формированиях служба длится 18 месяцев; для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра – до 12 месяцев.

Многие из тех, кто когда-то служил в воинской части 3021, рассказывают о произволе руководства части и "дедовщине", впрочем, есть и те, кто оставляет хорошие отзывы.

Фото: Военная часть 3011 Национальной гвардии Украины

Искалеченные судьбы, нарушение прав и свобод, доведение до самоубийства

Так, киевлянка Елена Липовенко рассказала, что в свое время служила в указанной воинской части, воспоминания о службе у нее остались неприятными.

"Солдаты в/ч 3021 неоднократно сжимались с неправомерными действиями со стороны командования. Нужно постоянно противостоять бешеному давлению посредством физической расправы, издевательств, насилия и прочему. Нацгвардейская днепропетровская мафия, рука которая моет руку, не щадит никого. Были случаи, когда солдаты срочной службы не выдерживали издевательства от начальства и кончали жизнь самоубийством. Факты стирались. Руководство получало повышение и чувствовало всемогущество. Такова всемогущая мафия... Искалеченные судьбы юношей и девушек, сломаная их жизнь и здоровье, множество нарушений прав и свобод служащих, в том числе доведение до самоубийства, принудительное лечение в психиатрических больницах и многое другое. Здоровье детей было утрачено во время службы. Вместо оказания медицинской помощи их закрывали подальше от всех, делали из них инвалидов. Это событие помогло мне понять, что нужно отвечать не только за себя, но и за других. Каждый украинец, каждый нацгвардеец виноват за детей, чьи судьбы ломаются в закрытых частях. Из-за нашего молчания погибают люди, ломаются судьбы молодых перспективных женщин и мужчин", — пишет Елена.

Женщина назвала имена руководителей части, к которым конкретно претензии и которых считает виновными.

Убийства, завуалированные под самоубийства

В комментариях под сообщением женщины в качестве примера непонятные самоубийства в этой части среди бойцов иприводят несколько имен юношей, которых нашли мертвыми на протяжении 2018-2019 годов.

"Многие вопросы к этой части:

Вержаковский Мансур Мансурович (19 лет). 16 декабря 2017 принял присягу, 17 января 2018 на территории на территории охраняемых составов воинской части 3021 погиб, находясь в карауле. Начальная версия следствия о самоубийстве не подтверждена и опровергается рядом улик. Досудебное расследование уголовного производства продолжается! Есть ряд доказательств, свидетельствующих о сокрытии, уничтожении и сокрытии обстоятельств, предметов и вещей, которые могут способствовать раскрытию преступления.

Киба Андрей Андреевич (20 лет). 24 апреля 2019 года призван на службу. 25 мая 2019 принял присягу. 12 июля 2019 погиб. Начальная версия следствия о самоубийстве не подтверждена и опровергается рядом улик. Досудебное расследование уголовного производства продолжается", – пишут комментаторы.

Под постом девушки нашлись те, кто тоже рассказал свои истории службы в армии:

"Подписываюсь под каждым словом, потому что там я тоже служил в 2003 году. И обвиняю во всем командиров рот и подразделений и прапорщиков, потому что это они закрывают, прежде всего, глаза на все, что происходит среди солдат. Интервью надо брать не у родственников и пострадавших, а у служащих того же призыва, что этот парень всей части в.ч. 3021", — написал Александр Салабай.

"Умничка. Как офицер ВСУ, тоже неоднократно с таким сталкивался. Но один в поле не воин. Держись! А этим г***нам — получить то, что заслужили!", — сказал Алексей Закордонец.

"В декабре 2018 года пятеро служащих этой части меня за сделанное замечание отправили в больницу, с помощью заточки и стальной арматуры. Главу зашили, выжил вообще. Следователь полиции затянул следствие и закрыл дело по истечении срока", — рассказал Виталий Триль и добавил, что его обращения к высшему руководителю были напрасны.

"Сами понимаете, что при такой безнаказанности "гвардейцев" трагедия была неизбежна", — добавил мужчина.

"Смело. В этой части убили (самоубился) парень из моего села", — написала под постом девушки пользовательница фейсбука Вера Петровна.

"Видишь, что ребенок синий, сына душили"

Мамы срочников также жалуются на то, что над их детьми в воинских частях издеваются:

"Хочу вам сказать что бардак не только в той части, а вообще во всей стране в в/ч бардак и дедовщина! Сама знаю из уст своего ребенка... Молю Бога, чтобы целым и здоровым пришел мой сын домой, из того ада, в котором находится. И знайте, матери Украины, что над вашими детьми в армии издеваются, особенно на первом этапе", — прокомментировала мама срочника Ирина Сопко.

"Дедовщина практически во всех частях, только все молчат. Когда ты приехал к ребенку и видишь, что шея синяя, что его душили, то что это есть", — написала мама срочника Оля Аврамченко.

"Худшее, что некуда обратиться. Я тоже служила. На моих глазах офицер 30 лет довел до слез старшину 40 лет", — рассказала Ирина Бочи.

"А почему умалчиваются принудительные работы солдат по обслуживанию на частных территориях командного состава лиц частей?" — написал в комментариях Николай Хомич.

"Стукачей" никто не уважает

Нашлись и те, кто встал на защиту части: "Я служил в свое время в этой части и ни разу об этом не жалел! Поверьте сейчас с так называемой "дедовщиной" борются больше, чем тогда, начиная с союзов вроде "солдатских матерей" и " родительских комитетов" и заканчивая психологами и капелланами. У нас "стукачей" никто не уважал. Кстати, сейчас у каждого солдата свой мобильный и выход в Интернет, чего не было у нас", — прокомментировал Сергей Ищенко.

"Как вам не стыдно писать такой бред. Я 20 лет прослужила в этой части. Командование части всегда были профессиональными офицерами. Эта часть всегда была одной из лучших. А если у вас свои личные образы, то не надо писать выдуманную вами фантазию. Стыдно сейчас на таком горе подогревать гнев людей!" — написала Ольга Чибиряк.

"Мой муж более 10 лет служит в Национальной гвардии и поверьте там нет такой дедовщины. Это все преувеличено, особенно если сравнить времена, когда мой папа служил в армии, где на самом деле были достаточно тяжелые условия, то сейчас и 10 доли от той дедовщины не осталось. Сколько можно встретить видео в Интернете, где ребята то маршировать не могут, то автомат надеть на плечо, и сколько раз старше по званию пытаются разъяснить, как это делается", — прокомментировала Юлия Туман.

Напомним, что с погибшими нацгвардейцами в Днепре, которых накануне расстрелял 20-летний сослуживец, будут прощаться завтра, 29 января.

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