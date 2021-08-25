Искали 11 дней: в Хмельницкой области пропавшего без вести парня нашли мертвым

Сначала нашли вещи парня, а потом его тело.
Во вторник, 24 августа, нашли мертвым 26-летнего жителя города Нетешин Хмельницкой области Игоря Рейтора. Молодой человек пропал без вести еще 13 августа.
Как информирует издание "День за днем", в день исчезновения парень ушел из дома, не предупредив мать о своих делах, и не вернулся.
Сначала нашли на городском пляже его вещи. Семья обратилась в полицию и к спасателям. К поискам привлекли и водолазов, но тело в первые дни после исчезновения так и не обнаружили.
"И только после 11 дней юношу нашли. Около 15:00 часов 24 августа тело разыскиваемого молодого человека в водоеме у так называемого "собачьего острова" заметил один из спасателей", — говорится в сообщении.
Что стало причиной смерти Игоря Рейтора, устанавливает полиция.
Напомним, на Закарпатье прохожие обнаружили в реке труп 80-летней женщины.