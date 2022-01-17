Искали 5 месяцев: под Запорожьем нашли тело 11-летнего мальчика, пропавшего в августе

Стало известно, что пропавший мальчик мертв.

В Запорожской области нашли тело 11-летнего Максима Самофалова, пропавшего 5 месяцев назад. Его обнаружили вблизи поселка Акимовка.

Об этом сообщает глава Всеукраинского содружества поиска пропавших детей Александр Куренный

Тело пропавшего мальчика нашли сегодня утром, 17 января, стало известно, что ребенок погиб.

В полиции также подтвердили эту информацию.

Ученик 5-го класса школы-интернат села Терпение Мелитопольского района Максим Самофалов ушел из дома 29 августа и не вернулся. Мобильного телефона у ребенка не было. В течение нескольких месяцев поисковики и правоохранители искали пропавшего ребенка.

Напомним, что в Днепре похоронят убитого почти 6 лет назад водителя BlaBlaCar.