Искали 5 суток: в Ужгороде нашли мертвым 19-летнего военного из Ровенской области (фото)

Искали 5 суток: в Ужгороде нашли мертвым 19-летнего военного из Ровенской области (фото)

Полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

В Ужгороде в карьере нашли нашли мертвым 19-летнего военного из Ровенской области. По предварительным данным, парень утонул.

Об этом сообщили в Ужгородском районном отделе полиции.

В полицию 23 июня обратились родственники парня. Правоохранители установили, что пропавший был военным и еще 10 июня ушел из части, чтобы отдыхать на природе, и исчез.

В полиции 5 суток разыскивали парня. И 28 июня его нашли мертвым в карьере в Ужгороде. Его тело уже подняли на поверхность водолазы.

Тело покойного направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.

Главное управление Национальной полиции в Закарпатской области

Напомним, во Львовской области в ДТП погиб военный.

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