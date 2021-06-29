Искали 5 суток: в Ужгороде нашли мертвым 19-летнего военного из Ровенской области (фото)

Полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
В Ужгороде в карьере нашли нашли мертвым 19-летнего военного из Ровенской области. По предварительным данным, парень утонул.
Об этом сообщили в Ужгородском районном отделе полиции.
В полицию 23 июня обратились родственники парня. Правоохранители установили, что пропавший был военным и еще 10 июня ушел из части, чтобы отдыхать на природе, и исчез.
В полиции 5 суток разыскивали парня. И 28 июня его нашли мертвым в карьере в Ужгороде. Его тело уже подняли на поверхность водолазы.
Тело покойного направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причин смерти. Полиция открыла производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, во Львовской области в ДТП погиб военный.