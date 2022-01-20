Искали 9 часов в куче мусора: в Мелитополе нашли мертвую женщину, нуждающуюся в госпитализации (видео)

Искали 9 часов в куче мусора: в Мелитополе нашли мертвую женщину, нуждающуюся в госпитализации (видео)

Ни спасатели, ни медики не могли добраться до больной женщины из-за завалов мусора.

В Мелитополе Запорожской области завершилась спасательная операция, длившаяся почти 9 часов. Медики не смогли вовремя добраться до женщины, у которой открылось кровотечение из-за завалов мусора, и она умерла.

Об этом сообщает "РИА Мелитополь".

Вчера, 19 января, стало известно, что жительница Мелитополя, живущая с братом в захламленном доме, нуждается в медицинской помощи. Ни медики, ни спасатели не смогли добраться до женщины, которая находилась в доме, заваленном мусором. Поэтому ГСЧСовцы обратились к коммунальщикам с просьбой расчистить территорию, чтобы они могли пробраться к горожанке.

Коммунальщики работали 9 часов, пока наконец-то освободили проход для спецслужб, но оказалось, что женщина уже умерла. Проблемой стало также вытащить труп из узкого расчищенного от мусора прохода – женщина была полной. При жизни весила 115 кг.

Не давал работать коммунальщикам и брат женщины. Он вел себя агрессивно и защищал свое "имущество". По словам родственника, последние 3 недели его сестра ничего не ела, ее тошнило, а потом она сползла со стула на пол.

Когда умерла пенсионерка и была ли ее смерть естественной, будут выяснять правоохранители.

Известно, что семья складывала мусор в течение 20 лет.

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