Искали две недели: в Запорожской области пропавшую женщину нашли мертвой в лесополосе

В последнее время женщина находилась в подавленном состоянии, говорят в полиции.
Мертвой нашли в лесополосе на улице Огородная 43-летнюю жительницу Токмака. Женщина повесилась.
Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, женщина находилась в розыске как без вести пропавшая с 23 сентября. Ее нашли повешенной, передает Depo.Запорожье.
В полиции говорят, что в последнее время женщина находилась в подавленном состоянии. Ранее она неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") УК Украины.
Напомним, что в городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.