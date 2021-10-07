Искали две недели: в Запорожской области пропавшую женщину нашли мертвой в лесополосе

Искали две недели: в Запорожской области пропавшую женщину нашли мертвой в лесополосе

В последнее время женщина находилась в подавленном состоянии, говорят в полиции.

Мертвой нашли в лесополосе на улице Огородная 43-летнюю жительницу Токмака. Женщина повесилась.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, женщина находилась в розыске как без вести пропавшая с 23 сентября. Ее нашли повешенной, передает Depo.Запорожье.

В полиции говорят, что в последнее время женщина находилась в подавленном состоянии. Ранее она неоднократно высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией "самоубийство") УК Украины.

Напомним, что в городе Подольск Одесской области обнаружили повешенным военнослужащего.

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