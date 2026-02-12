- Дата публикации
Искали двое суток: в Черновцах нашли без вести пропавшую школьницу
К поискам подключились не только подразделения полиции, но и общественность.
В Черновцах стражи порядка успешно завершили поисковую операцию по розыску несовершеннолетней девушки, которая исчезла два дня назад.
Об этом сообщили в национальной полиции в Черновицкой области.
Инцидент произошел 10 февраля. 13-летняя школьница вышла из учебного заведения, однако домой так и не вернулась. Связь с ребенком исчезла, что вызвало серьезную обеспокоенность у родных и правоохранителей.
Поисковая операция длилась более 40 часов.
Какое состояние ребенка
Благодаря слаженным действиям правоохранителей и помощи неравнодушных граждан, местонахождение малолетней удалось установить.
«Жизни и здоровью девочки сейчас ничего не угрожает», — отметили в полиции.
В настоящее время ребенок находится в безопасности. Ювенальные полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства и причины исчезновения школьницы.
Правоохранители выразили благодарность всем гражданам, которые не остались в стороне и помогли в поисках ребенка.
