Искали двое суток: в Черновцах нашли без вести пропавшую школьницу

Ребенок

В Черновцах стражи порядка успешно завершили поисковую операцию по розыску несовершеннолетней девушки, которая исчезла два дня назад.

Об этом сообщили в национальной полиции в Черновицкой области.

Инцидент произошел 10 февраля. 13-летняя школьница вышла из учебного заведения, однако домой так и не вернулась. Связь с ребенком исчезла, что вызвало серьезную обеспокоенность у родных и правоохранителей.

Поисковая операция длилась более 40 часов.

Какое состояние ребенка

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и помощи неравнодушных граждан, местонахождение малолетней удалось установить.

«Жизни и здоровью девочки сейчас ничего не угрожает», — отметили в полиции.

В настоящее время ребенок находится в безопасности. Ювенальные полицейские и следователи устанавливают все обстоятельства и причины исчезновения школьницы.

Правоохранители выразили благодарность всем гражданам, которые не остались в стороне и помогли в поисках ребенка.

