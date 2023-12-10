Искали информаторов и мародерствовали: россияне запугивали местных жителей на временно оккупированной Херсонщине

Оккупанты окружили одно из сел и обыскивали дома.

Враг продолжает репрессии на временно оккупированных территориях Херсонской области.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Откомандированные полицейские из следственного комитета России провели рейд в Геническом районе в поисках подполья. Во время рейда оккупанты перекрывали село, обыскивали дома и пытались выявить информаторов Сил Обороны Украины.

Однако по факту россияне занимались традиционным для себя делом – мародерством, репрессиями и запугиванием. Особое внимание враг уделял тем, кто не отказался получать паспорт России.

Также читайте Враг ночью обстрелял Херсон

Напомним, что в Херсонской области на левом берегу Днепра россияне строят новые фортификации.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.