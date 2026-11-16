Искали легкие деньги, а получили 15 лет заключения: диверсанты РФ пытались взорвать грузовой поезд.

Железнодорожный путь / © Национальная полиция Хмельницкой области

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Дунаевецкий районный суд приговорил двух жителей Хмельницкой области к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за диверсию на железной дороге. По заказу российских спецслужб мужчины заложили взрывчатку на путях, пытаясь сорвать движение грузового поезда.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

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Диверсия на железной дороге: как мужчины взорвали колею на Хмельнитчине

Диверсия произошла 18 декабря 2024 на перегоне между станциями Ярмолинцы и Дунаевцы в Хмельницкой области. Двое мужчин установили на железнодорожном пути самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением, после чего ждали поезд в припаркованном неподалеку автомобиле.

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Когда утром к месту закладки взрывчатки приблизился грузовой поезд, один из мужчин дистанционно активировал его, а другой снимал событие на телефон, чтобы передать видео российскому куратору.

«Взрывное устройство сработало не сразу, а машинист вовремя остановил поезд. В результате взрыва повреждены рельсы и две железобетонные шпалы», — сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

На восстановление поврежденного пути Укрзализныця потратила почти 91 тысячу гривен.

© Национальная полиция Хмельницкой области

Как российские спецслужбы завербовали диверсантов и нашли во время обысков

Двое мужчин в возрасте 29 и 30 лет, родом из Хмельницкой области, совершили диверсию по заказу российских спецслужб. По данным следствия, их завербовали через Telegram-каналы, где они искали возможность легкого заработка.

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«Один из фигурантов имел военный опыт и раньше дезертировал. Именно он изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением», — сообщили правоохранители.

Компоненты для взрывчатки мужчина получил по почте, а собрал ее в гараже в селе Томашевка Хмельницкого района.

Чтобы следить за движением поездов, диверсанты установили вблизи железнодорожного пути видеокамеру. Она позволяла контролировать ситуацию на расстоянии. Другой участник следил за обстановкой, снимал подготовку к диверсии и ее последствиям на телефон, чтобы отчитываться перед российским куратором.

После подрыва мужчины пытались скрыть следы преступления и пересесть в другой автомобиль. Однако СБУ совместно с полицией установили их местонахождение и задержали в течение суток.

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В ходе обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны, компоненты взрывчатки, оружие и боеприпасы. В гараже одного из фигурантов нашли автомат Калашникова, более 600 патронов различных калибров, гранату Ф-1, тротиловые шашки и другие взрывчатые вещества.

Какой приговор получили мужчины за диверсию на железной дороге

Дунаевецкий районный суд признал обоих мужчин виновными по пяти статьям Уголовного кодекса Украины:

государственная измена, совершенное в условиях военного положения;

диверсия, совершенная в условиях военного положения;

незаконное обращение с оружием;

незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия;

дезертирство.

Каждому из осужденных назначили 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, это не первый случай, когда российские спецслужбы привлекают украинцев для подготовки диверсий и терактов. В частности, в Одессе СБУ разоблачила агентку ФСБ, готовившую убийство командира подразделения Сил специальных операций ВСУ. Женщина установила GPS-трекер на военный автомобиль, чтобы россияне могли отслеживать его передвижение и передать киллеровые координаты. Ее задержали после установки устройства.

Еще один случай зафиксировали в Ивано-Франковской области. Там задержали бывшего инженера с российским гражданством, который изготовил самодельное взрывное устройство и установил его у входной двери собственного дома. Взрывчатка должна была сработать, когда в дом зайдут правоохранители. Устройство обнаружили и обезвредили взрывотехнику.

Кроме того, во Львове разоблачили мужчину, который за деньги от анонимного куратора вместе с двумя несовершеннолетними сообщниками поджигал релейные шкафы «Укрзализныци». Следствие установило три эпизода поджогов. Суд назначил мужчину два года лишения свободы.

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