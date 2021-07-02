Искали на лодках: в Хмельницкой области водолазы нашли в водохранилище тело 16-летнего парня (видео)

Тело покойного юноши отдали на экспертизу для установления точной причины смерти.

На Дубовском водохранилище в Хмельницком водолазы обнаружили и вытащили из воды тело 16-летнего парня, который, вероятно, утонул во время купания. Случай произошел в четверг, 1 июля.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Хмельницкой области.

"1 июля в 21:10 на оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Хмельницкой поступило сообщение о том, что во время купания на Дубовском водохранилище, что в областном центре, вероятно, затонул 16-летний парень", — говорится в сообщении.

В поиске парня была необходима помощь спасателей. Поэтому к месту происшествия прибыли чрезвычайник, в частности водолазы.

Они осветили место происшествия и разыскивали на двух лодках юношу на площади около 1 га водоема. И только в 00:45 водолазам удалось обнаружить и изъять из воды труп парня. Его подняли на берег и передали работникам полиции для проведения судмедэкспертизы.

Местные жители обнародовали в соцсети видео с места происшествия.

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