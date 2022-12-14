"Искали отару овец": на границе с Молдовой задержали троих уклонистов

Вблизи села Кубей Болградского района Одесской области задержали троих уклонистов, пытавшихся бежать в Молдову. Когда мужчин спросили, что они делают у государственной границы, те заявили, что "потеряли стадо овец".

Об этом сообщает Измаильский пограничный отряд.

Пограничники сообщили, что в 4:00 утра на государственной границе задержали трех местных жителей в возрасте от 19 до 25 лет, которые пытались незаконно пересечь границу и попасть в Молдову.

"Пограничному наряду они объяснили, что искали отару овец, но этим сказочкам никто не поверил, ведь дресскод у них был откровенно не похож на тот в чем ходят чабаны и при себе они имели вещи первой нужды", — сообщили пограничники.

На ночных "чабанов" пограничники составили протокол по ст.204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы".

Как уклонисты пытаются выехать за границу

В Украине от 24 февраля введено военное положение и общая мобилизация, из-за чего военнообязанным запрещено ехать за пределы Украины. По данным Государственной пограничной службы Украины, от 24 февраля вне пунктов пропуска задержано более 8000 нарушителей, и более 3600 в пунктах при попытке незаконно уехать.

Ранее в Закарпатье пограничники Мукачевского отряда задержали двух жителей Одесщины, которые планировали попасть в Румынию, переплыв реку на надувных детских кругах.

Накануне задержали уклониста, который со своим котом пытался незаконно перейти границу с Молдовой.

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