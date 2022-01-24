Искали почти неделю: в Харькове пропавшего без вести 39-летнего мужчину нашли застреленным в собственном автомобиле

Искали почти неделю: в Харькове пропавшего без вести 39-летнего мужчину нашли застреленным в собственном автомобиле

Полиция открыла уголовное производство по статье "преднамеренное убийство".

В Харькове в Холодногорском районе в автомобиле прохожий обнаружил тело мужчины со следами насильственной смерти в автомобиле.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области.

Вчера, 23 января около 14:27 в Харькове в полицию позвонил по телефону мужчина и сообщил, что на улице Игоря Муратова в автомобиле Honda Accord находится мертвый человек. По адресу выехала следственно-оперативная группа, криминалистическая лаборатория, кинологическая служба.

Полицейские установили личность умершего. Им оказался 39-летний харьковчанин, с 18 января находившийся в розыске как пропавший без вести.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство)", — рассказали в полиции.

В соцсетях сообщают, что погибший - 39-летний Степан Исаков, который 18 января в 10.00 уехал на работу на своем автомобиле Honda Accord серого цвета. В последний раз мужчина выходил на связь в 20:30 18 января, позже в 20:40 его видели на улице Клочковской, и с того момента его местонахождение было неизвестно.

Напомним, что в США двое мужчин вошли в почтовое отделение города Карлоу с трупом 66-летнего мужчины и пытались получить его недельную пенсию.

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