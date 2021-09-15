Искали полиция и пограничники: в Одесской области ребенка ошибочно отвезли в соседнее село

Мальчика подобрал у лесополосы водитель автобуса.
В Одесской области жительница Раздельной обратилась в полицию с заявлением об исчезновении малолетнего ребенка. Мальчик пошел кататься на самокате и не вернулся домой.
Об этом сообщили в полиции.
Полицейские быстро разыскали самокат, брошенный вблизи лесополосы, привлекли к поискам пограничников со служебными собаками и тепловизорами и общественность, а также обнародовали ориентирования в социальных сетях.
Выяснилось, что мальчик ушел гулять вдоль лесополосы, где его подобрал водитель рейсового автобуса. Мужчина решил, что малыш проживает в селе и подвез его.
Местные жители узнали мальчика по ориентированию, о чем сразу сообщили полицейским на линию "102".
Напомним, под Борисполем всю ночь искали 8-летнего мальчика .