Искали родственники и жители села: в Хмельницкой области собака нашла 10-летнего мальчика, который ушел из дома

Мальчик ушел из дома и не вернулся.
В с. Россоша Хмельницкой области служебная собака разыскала 10-летнего мальчика, который из-за ссоры с мамой ушел из дома.
Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.
Мать обратилась в полицию вечером, 5 октября. Она сообщила, что ее сын ушел из дома и не вернулся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе со служебной собакой Мухтаром. К поискам присоединились также местные жители и родственники мальчика.
Служебная собака взяла след и в 2:00 ночи нашла 10-летнего мальчика. Он был в саду. Правоохранителям ребенок объяснил, что ушел из дома из-за спора с мамой.
Напомним, под Винницей пропавшего мужчину разыскали в самодельной копанке.