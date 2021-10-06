Искали родственники и жители села: в Хмельницкой области собака нашла 10-летнего мальчика, который ушел из дома

Искали родственники и жители села: в Хмельницкой области собака нашла 10-летнего мальчика, который ушел из дома

Мальчик ушел из дома и не вернулся.

В с. Россоша Хмельницкой области служебная собака разыскала 10-летнего мальчика, который из-за ссоры с мамой ушел из дома.

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Об этом сообщили в Нацполиции Хмельницкой области.

Мать обратилась в полицию вечером, 5 октября. Она сообщила, что ее сын ушел из дома и не вернулся. На место происшествия прибыли сотрудники полиции вместе со служебной собакой Мухтаром. К поискам присоединились также местные жители и родственники мальчика.

Служебная собака взяла след и в 2:00 ночи нашла 10-летнего мальчика. Он был в саду. Правоохранителям ребенок объяснил, что ушел из дома из-за спора с мамой.

Напомним, под Винницей пропавшего мужчину разыскали в самодельной копанке.

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